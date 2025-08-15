Jovem é preso suspeito de matar namorado a facadas após discussão em ramal de Manacapuru (AM)
O crime ocorreu em março, quando Diego Natanael Pereira de Freitas Linhas teria atraído Lucas Gabriel Silva de Lima para uma emboscada, resultando em sua morte
Em Manacapuru (AM), um jovem de 18 anos foi preso suspeito de matar o namorado após uma discussão. O crime ocorreu em março, quando Diego Natanael Pereira de Freitas Linhas teria atraído Lucas Gabriel Silva de Lima para uma emboscada, resultando em sua morte. A motivação seria a descoberta do relacionamento amoroso entre os dois pela namorada de Diego. Após confessar o crime, Diego fugiu, mas foi capturado após cinco meses de investigações.