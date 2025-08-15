Logo R7.com
Jovem é preso suspeito de matar namorado a facadas após discussão em ramal de Manacapuru (AM)

O crime ocorreu em março, quando Diego Natanael Pereira de Freitas Linhas teria atraído Lucas Gabriel Silva de Lima para uma emboscada, resultando em sua morte

Balanço Geral Manaus|Do R7

Em Manacapuru (AM), um jovem de 18 anos foi preso suspeito de matar o namorado após uma discussão. O crime ocorreu em março, quando Diego Natanael Pereira de Freitas Linhas teria atraído Lucas Gabriel Silva de Lima para uma emboscada, resultando em sua morte. A motivação seria a descoberta do relacionamento amoroso entre os dois pela namorada de Diego. Após confessar o crime, Diego fugiu, mas foi capturado após cinco meses de investigações.

