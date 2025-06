Justiça suspende decisão de barrar pagamentos em dinheiro nos ônibus de Manaus (AM) A medida visava reduzir assaltos e promover a digitalização, mas gerou críticas entre usuários, especialmente turistas e passageiros esporádicos Balanço Geral Manaus|Do R7 24/06/2025 - 16h31 (Atualizado em 24/06/2025 - 16h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Justiça do Amazonas suspendeu a decisão de proibir pagamentos em dinheiro no transporte coletivo de Manaus, mantendo a aceitação de cédulas nos ônibus e terminais. A medida visava reduzir assaltos e promover a digitalização, mas gerou críticas entre usuários, especialmente turistas e passageiros esporádicos. O governo estadual e a prefeitura enfrentam impasses sobre o passe livre estudantil, com decisões judiciais em andamento.