Mãe e filho de 4 anos são atropelados na calçada por motorista de carro Acidente foi causado por uma manobra de retorno irregular na via Balanço Geral Manaus|Do R7 24/02/2025 - 14h28 (Atualizado em 24/02/2025 - 14h28 )

Na avenida Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus (AM), uma mulher e seu filho de 4 anos foram atropelados por um carro que tentou fazer um retorno irregular no local. O motorista perdeu o controle do veículo e foi em direção a calçada.

A criança que ficou ferida tem o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e estava indo com a mãe buscar o irmão na escola. Ambos estão internados no hospital.

Moradores afirmam que os acidentes na via são frequentes. O condutor do carro foi levado pela polícia para fazer o teste de alcoolemia.