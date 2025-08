Manacapuru (AM): mulher mata ex-companheiro na frente dos filhos e do pai dela Ex-casal disputava na justiça a guarda dos filhos Balanço Geral Manaus|Do R7 04/08/2025 - 15h00 (Atualizado em 04/08/2025 - 15h05 ) twitter

Dois casos chocantes abalam Manacapuru, região metropolitana de Manaus (AM) e foram atualizados pelo delegado John Castilho. Uma mulher foi presa após assassinar o ex-marido com uma facada no peito, em frente aos filhos e ao pai da vítima, motivada por disputas pela guarda dos filhos. Em outro caso, um idoso de 64 anos foi gravemente ferido em uma tentativa de latrocínio. Um dos suspeitos, de 18 anos, foi preso, enquanto o menor envolvido está foragido.