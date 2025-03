Manaus pode chegar a um milhão de veículos nas ruas até o fim do mês Especialistas alertam para aumento de acidentes e necessidade de melhorias no transporte público Balanço Geral Manaus|Do R7 31/03/2025 - 15h28 (Atualizado em 31/03/2025 - 15h28 ) twitter

Manaus, no Amazonas, enfrenta um aumento expressivo no número de veículos e pode atingir a marca de um milhão nas ruas até o fim do mês.

Com 82% do sistema viário ocupado por transporte individual, a capital amazonense registra altos índices de acidentes, especialmente entre motociclistas e pedestres.

Especialistas alertam para a necessidade de investimentos em transporte público eficiente e seguro, além de melhorias na infraestrutura para pedestres, como calçadas adequadas e sinalização.

A ampliação do transporte coletivo é apontada como essencial para reduzir congestionamentos e garantir uma mobilidade urbana mais sustentável.