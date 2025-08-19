Ministério Público Federal recomenda destruição imediata de dragas usadas no garimpo ilegal no Rio Madeira
A ação visa combater a poluição e os conflitos na região, afetando comunidades ribeirinhas e indígenas
O Ministério Público Federal recomendou a destruição imediata de mais de 500 dragas usadas no garimpo ilegal no Rio Madeira. A ação visa combater a poluição e os conflitos na região, afetando comunidades ribeirinhas e indígenas. A recomendação inclui um prazo de 10 dias para a destruição das embarcações e 15 dias para apresentar um plano emergencial, envolvendo a Polícia Federal e a Marinha.