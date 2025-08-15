Moradores do bairro Cidade de Deus estão há cinco dias sem água e pedem providências
A situação afeta mais de 40 famílias, que dependem de vizinhos com poços para suprir suas necessidades básicas
Moradores da bairro Cidade de Deus, em Manaus (AM), estão há cinco dias sem água. A situação afeta mais de 40 famílias, que dependem de vizinhos com poços para suprir suas necessidades básicas. A concessionária Águas de Manaus identificou uma obstrução na rede, mas ainda não solucionou o problema. A comunidade cobra uma resposta rápida, enquanto enfrenta dificuldades diárias sem o serviço essencial.