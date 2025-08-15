Logo R7.com
Moradores do bairro Cidade de Deus estão há cinco dias sem água e pedem providências

A situação afeta mais de 40 famílias, que dependem de vizinhos com poços para suprir suas necessidades básicas

Balanço Geral Manaus|Do R7

Moradores da bairro Cidade de Deus, em Manaus (AM), estão há cinco dias sem água. A situação afeta mais de 40 famílias, que dependem de vizinhos com poços para suprir suas necessidades básicas. A concessionária Águas de Manaus identificou uma obstrução na rede, mas ainda não solucionou o problema. A comunidade cobra uma resposta rápida, enquanto enfrenta dificuldades diárias sem o serviço essencial.

