Moradores do bairro Cidade de Deus estão há cinco dias sem água e pedem providências A situação afeta mais de 40 famílias, que dependem de vizinhos com poços para suprir suas necessidades básicas Balanço Geral Manaus|Do R7 15/08/2025 - 17h27 (Atualizado em 15/08/2025 - 17h27 )

Moradores da bairro Cidade de Deus, em Manaus (AM), estão há cinco dias sem água. A situação afeta mais de 40 famílias, que dependem de vizinhos com poços para suprir suas necessidades básicas. A concessionária Águas de Manaus identificou uma obstrução na rede, mas ainda não solucionou o problema. A comunidade cobra uma resposta rápida, enquanto enfrenta dificuldades diárias sem o serviço essencial.