Moradores do bairro Ouro Verde (AM) ganham complexo esportivo revitalizado Reinauguração foi feita na tarde de ontem (04) pelo prefeito Balanço Geral Manaus|Do R7 05/02/2025 - 15h48 (Atualizado em 05/02/2025 - 15h48 )

A espera de 20 anos acabou para os moradores do bairro Ouro Verde, na zona leste da cidade. Após as reformas concluídas, o prefeito de Manaus (AM) entregou ontem o complexo esportivo revitalizado.

Agora, a estrutura conta com banheiros, quadra de vôlei e área para transmissão de jogos de várzea.