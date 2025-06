Moradores do Parque 10 denunciam acúmulo de lixo e falta de solução para lixeira irregular A situação precária do saneamento básico agrava os problemas de saúde, como casos de dengue hemorrágica Balanço Geral Manaus|Do R7 24/06/2025 - 13h07 (Atualizado em 24/06/2025 - 13h16 ) twitter

Em Manaus (AM), moradores do bairro Parque 10 sofrem com a falta de infraestrutura e o acúmulo de lixo em terrenos abandonados. A situação precária do saneamento básico e a presença de lixeiras irregulares agravam os problemas de saúde, como casos de dengue hemorrágica. A comunidade pede soluções às autoridades para regularizar a coleta de lixo e melhorar a qualidade de vida na região.