Motociclista e adolescente se ferem em colisão com carro durante chuva em Manaus (AM) Acidente ocorreu em cruzamento movimentado; passageiro de 16 anos foi socorrido pelo SAMU Balanço Geral Manaus|Do R7 24/03/2025 - 14h21 (Atualizado em 24/03/2025 - 14h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um motociclista e um adolescente de 16 anos sofreram escoriações ao colidirem com um carro no cruzamento das ruas Bias Fortes e Boqueirão, em Nossa Senhora de Fátima, Zona Norte de Manaus (AM). O acidente ocorreu na manhã do último domingo (23), durante forte chuva.

O motorista do carro prestou assistência às vítimas no local, enquanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atendeu o adolescente.

Nenhum dos envolvidos sofreu ferimentos graves.