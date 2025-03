Motorista dorme ao volante e invade estacionamento em Manaus (AM) Acidente na Avenida Oitis deixou condutor com escoriações leves Balanço Geral Manaus|Do R7 07/03/2025 - 16h50 (Atualizado em 07/03/2025 - 16h50 ) twitter

Um acidente de trânsito ocorreu na Avenida Oitis, no Distrito Industrial de Manaus (AM), após o motorista de um HB20 prata dormir ao volante e invadir o estacionamento de uma empresa. Os airbags do veículo foram acionados, e o condutor sofreu escoriações leves.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou os primeiros socorros no local e o motorista foi encaminhado para uma unidade hospitalar