Motorista é preso após furar bloqueio da faixa liberada e dirigir em alta velocidade em Manaus (AM)
O homem, visivelmente embriagado, quase atingiu um agente de trânsito e, agora, enfrenta acusações criminais
Em Manaus (AM), um motorista visivelmente embriagado foi preso após desrespeitar um bloqueio viário na avenida Getúlio Vargas. O incidente ocorreu durante um evento de lazer na faixa liberada, no qual várias famílias estavam presentes. O homem, de nacionalidade venezuelana, quase atingiu um agente de trânsito e, agora, enfrenta acusações criminais por dirigir sob efeito de álcool e colocar em risco a segurança pública.