Motorista é preso após furar bloqueio da faixa liberada e dirigir em alta velocidade em Manaus (AM) O homem, visivelmente embriagado, quase atingiu um agente de trânsito e, agora, enfrenta acusações criminais Balanço Geral Manaus|Do R7 25/08/2025 - 13h01 (Atualizado em 25/08/2025 - 13h01 )

Em Manaus (AM), um motorista visivelmente embriagado foi preso após desrespeitar um bloqueio viário na avenida Getúlio Vargas. O incidente ocorreu durante um evento de lazer na faixa liberada, no qual várias famílias estavam presentes. O homem, de nacionalidade venezuelana, quase atingiu um agente de trânsito e, agora, enfrenta acusações criminais por dirigir sob efeito de álcool e colocar em risco a segurança pública.