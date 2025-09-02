Mulher grávida perde bebê após ser baleada em tiroteio durante festa no interior do Amazonas Jailson Oliveira da Silva, de 35 anos, foi identificado como o atirador e já está preso Balanço Geral Manaus|Do R7 02/09/2025 - 15h18 (Atualizado em 02/09/2025 - 15h18 ) twitter

Uma mulher grávida perdeu o bebê após ser baleada durante um tiroteio em uma festa em Lábrea, no interior do Amazonas. O incidente ocorreu durante a tradicional Festa do Sol. Jailson Oliveira da Silva, de 35 anos, foi identificado como o atirador e já está preso. Além da mulher, outras duas pessoas ficaram feridas, mas estão fora de perigo. Jailson é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.