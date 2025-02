Mulher presa vendendo drogas recebia pagamento até em dólar Suspeita foi autuada no centro de Manaus (AM) Balanço Geral Manaus|Do R7 10/02/2025 - 14h46 (Atualizado em 10/02/2025 - 14h46 ) twitter

Uma mulher foi presa vendendo drogas em uma banca de bebidas no centro de Manaus (AM). Com ela, foram apreendidos mais de R$200 em espécie e porções de drogas, mas o que chamou a atenção dos policiais foi uma cédula de dólar.

De acordo com a polícia, a mulher vendia maconha, cocaína e óxi. Ela foi presa e vai responder por tráfico de drogas.