Onça-pintada criada como pet é resgatada Animal, de apenas 8 meses, vivia com uma família no interior de Santo Antônio de Sá (AM)

Balanço Geral Manaus|Do R7 10/02/2025 - 14h43 (Atualizado em 10/02/2025 - 14h43 ) twitter

