Panela de pressão pode ter causado incêndio em casa da zona centro-oeste de Manaus (AM)
Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas e usaram 4 mil litros de água para controlar as chamas
Em Manaus (AM), no bairro da Paz, um incêndio atingiu uma casa após a explosão de uma panela de pressão. O incidente ocorreu enquanto uma babá preparava o almoço. Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas e usaram 4 mil litros de água para controlar as chamas. Não houve vítimas, mas a estrutura da casa foi comprometida. A idosa residente foi resgatada sem ferimentos.