Polícia apreende uma tonelada de drogas no Amazonas Operação conjunta interceptou carregamento que seria levado de Anori para Manaus Balanço Geral Manaus|Do R7 31/03/2025 - 18h41 (Atualizado em 31/03/2025 - 18h41 )

Uma operação policial no Amazonas resultou na apreensão de quase uma tonelada de drogas, com dois homens presos em flagrante. A droga estava sendo transportada de Anori para Manaus.

A operação contou com a integração entre Polícia Civil e Militar, além de apoio dos governos estadual e federal, como parte do combate ao tráfico e à criminalidade no estado.