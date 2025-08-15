Polícia Civil prende dois homens suspeitos de cometer assaltos no Parque dos Bilhares Bruno Marques da Silva e Jadson McClyde Moreira foram detidos após investigações que começaram com a denúncia de uma vítima Balanço Geral Manaus|Do R7 15/08/2025 - 17h22 (Atualizado em 15/08/2025 - 17h22 ) twitter

Dois homens foram presos pela Polícia Civil do Amazonas, suspeitos de realizar diversos roubos na região do Parque dos Bilhares, em Manaus. Bruno Marques da Silva e Jadson McClyde Moreira foram detidos após investigações que começaram com a denúncia de uma vítima. Um terceiro suspeito, Whallyson Vinícius de Brito Franco, continua foragido. A polícia solicita informações anônimas sobre seu paradeiro.