Polícia Civil prende dois homens suspeitos de cometer assaltos no Parque dos Bilhares
Bruno Marques da Silva e Jadson McClyde Moreira foram detidos após investigações que começaram com a denúncia de uma vítima
Dois homens foram presos pela Polícia Civil do Amazonas, suspeitos de realizar diversos roubos na região do Parque dos Bilhares, em Manaus. Bruno Marques da Silva e Jadson McClyde Moreira foram detidos após investigações que começaram com a denúncia de uma vítima. Um terceiro suspeito, Whallyson Vinícius de Brito Franco, continua foragido. A polícia solicita informações anônimas sobre seu paradeiro.