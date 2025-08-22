Polícia Civil prende mais de 30 pessoas durante operação no interior do estado O delegado Antônio Rondon detalhou um caso, no qual a vítima foi encontrada carbonizada em seu veículo Balanço Geral Manaus|Do R7 22/08/2025 - 16h28 (Atualizado em 22/08/2025 - 16h28 ) twitter

Uma operação policial no interior do Amazonas levou à prisão de 30 pessoas, incluindo um homem acusado de homicídio em Rio Preto da Eva (AM). O delegado Antônio Rondon detalhou o caso, no qual a vítima foi encontrada carbonizada em seu veículo. O crime foi motivado por uma dívida de R$ 10 mil. Além disso, prisões ocorreram em municípios como Pauini e São Gabriel da Cachoeira, por crimes como tráfico de drogas e roubo.