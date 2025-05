Polícia Civil realiza ação para combater exploração de crianças nos semáforos de Manaus (AM) Operação, que ocorre durante o mês de maio, busca prevenir crimes como exploração sexual e tráfico de menores Balanço Geral Manaus|Do R7 09/05/2025 - 17h24 (Atualizado em 09/05/2025 - 17h24 ) twitter

A operação ‘Caminhos Seguros’, promovida pelo Ministério da Justiça, está em ação nas ruas de Manaus para identificar e proteger crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, junto com as Polícias Civil e Militar, além de outros órgãos, realiza fiscalizações em locais estratégicos, como portos e semáforos, para combater a violência e exploração infantil. A operação, que ocorre durante o mês de maio, busca prevenir crimes como exploração sexual e tráfico de menores. A delegada Beatriz Andrade destaca a importância de verificar a documentação e a segurança das crianças, enquanto a Arsepam fiscaliza embarcações para garantir que menores não viajem sem documentos.