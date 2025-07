Polícia prende dois homens suspeitos de arrastão na zona norte de Manaus (AM) Com eles, foram apreendidos nove celulares, entorpecentes e uma motocicleta vermelha Balanço Geral Manaus|Do R7 24/07/2025 - 16h40 (Atualizado em 24/07/2025 - 16h40 ) twitter

Em Manaus (AM), dois criminosos foram presos após realizarem um arrastão com uma arma falsa. A polícia conseguiu capturá-los na zona leste da cidade, onde aterrorizavam moradores. Com eles, foram apreendidos nove celulares, entorpecentes e uma motocicleta vermelha. A ação foi conduzida pela ROCAM (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas), que agiu após denúncias. Os suspeitos foram levados ao 14º Distrito Integrado de Polícia.