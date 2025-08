Polícia prende homem por agressão e ameaça na zona norte de Manaus (AM) Polícia prende homem por agressão e ameaça na zona norte de Manaus (AM) A vítima, que já possuía medidas protetivas, denunciou o agressor após ser atacada com socos e ameaçada com faca

Balanço Geral Manaus|Do R7 01/08/2025 - 16h59 (Atualizado em 01/08/2025 - 16h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share