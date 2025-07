Polícia prende responsável por roubo de cabos elétricos e outro por suspeito de estelionato Jefferson Breno Nazaré de Lima foi preso na operação ‘Metal de Transição’, acusado de roubar 1,5 tonelada de cabos elétricos Balanço Geral Manaus|Do R7 29/07/2025 - 17h17 (Atualizado em 29/07/2025 - 17h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A operação ‘Metal de Transição’ resultou na prisão de Jefferson Breno Nazaré de Lima, acusado de roubar 1,5 tonelada de cabos elétricos no distrito de Cacau Pirera, Iranduba. A ação, que contou com a Polícia Civil e Militar do Amazonas, também prendeu um suspeito de estelionato. As investigações continuam para identificar outros envolvidos. A população é incentivada a denunciar informações relevantes.