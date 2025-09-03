Logo R7.com
Polícia procura homem que agrediu enteado e deixou criança em estado grave

O caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente

Balanço Geral Manaus|Do R7

A polícia está à procura de Tiago Braga Castilho, suspeito de agredir gravemente seu enteado de 5 anos, que está internado em estado crítico. O caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. A delegada Mayara Magna pede ajuda da população para localizar o suspeito, que está foragido. Denúncias podem ser feitas anonimamente pelo disque 100 ou pelo WhatsApp da DEPCA.

