Tentativa de furto de cabos deixa Hospital Platão Araújo sem energia O hospital, localizado na zona leste, teve que operar com geradores enquanto pacientes, incluindo aqueles na UTI, foram transferidos para outras unidades Balanço Geral Manaus|Do R7 19/05/2025 - 18h13 (Atualizado em 19/05/2025 - 18h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um incidente no Hospital Platão Araújo, em Manaus (AM), causou grande preocupação após um morador de rua tentar furtar cabos de cobre, resultando em uma interrupção de energia. O hospital, localizado na zona leste, teve que operar com geradores enquanto pacientes, incluindo aqueles na UTI, foram transferidos para outras unidades. A secretária de saúde, Nayara Matsuji, assegurou que o plano de contingência foi ativado e que os pacientes receberam assistência adequada. A polícia está em busca do suspeito.