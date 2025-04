Traficante preso adicionava bombons nas embalagens de drogas para fidelizar clientes Suspeito foi preso com mais de 4 mil porções de drogas, incluindo maconha, oxi e cocaína Balanço Geral Manaus|Do R7 28/04/2025 - 17h33 (Atualizado em 28/04/2025 - 17h33 ) twitter

Na zona norte de Manaus (AM), um traficante foi preso no bairro Santa Etelvina com mais de 4 mil porções de drogas, incluindo maconha, oxi e cocaína. A prisão ocorreu após denúncias da população, incomodada com o movimento constante de usuários na área.

O curioso é que ele adicionava bombons nas embalagens como agrado para os usuários, estratégia que visava fidelizar a clientela.

A polícia apreendeu também dinheiro, balança de precisão e munições.