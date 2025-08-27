Click IP em destaque no Lidera Amazônia – Experience Edition Encontro exclusivo que reuniu lideranças, autoridades e executivos dos setores de telecomunicações, tecnologia, audiovisual e economia criativa Amazonas|Do R7 27/08/2025 - 14h29 (Atualizado em 27/08/2025 - 14h30 ) twitter

No último dia 19 de agosto, Manaus recebeu a edição do Lidera Amazônia – Experience Edition, encontro exclusivo que reuniu lideranças, autoridades e executivos dos setores de telecomunicações, tecnologia, audiovisual e economia criativa.

A programação imersiva proporcionou experiências únicas que uniram conhecimento, cultura e integração em um ambiente pensado para promover conexões estratégicas e novas oportunidades de negócios.

“O formato Experience nasceu para potencializar conexões de verdade. Nossa proposta é sair do modelo tradicional de grandes plateias e oferecer momentos que transformem a forma como os líderes se relacionam, compartilham ideias e constroem soluções conjuntas”, destacou Carol Vargas, idealizadora do evento.

Protagonismo Amazônico

A Click IP foi anfitriã desta edição, reafirmando seu papel de protagonista em conectividade, cloud e infraestrutura na região. Com o maior Data Center da Amazônia e uma rede própria de fibra óptica, a empresa conecta Manaus e mais de 22 municípios, promovendo inovação, ampliando oportunidades e impulsionando o desenvolvimento local.

Participação da Record

Por meio da gestão comercial da Click IP, a Record marcou presença no evento, reforçando a importância das parcerias estratégicas para fomentar o desenvolvimento e a inovação no Norte do Brasil. Fernando Jabur, executivo da emissora, participou das atividades e destacou o potencial da região em gerar negócios e oportunidades em tecnologia e comunicação.

Fernando Jabur, representante da Record, durante o Lidera Amazônia – Experience Edition

Painéis estratégicos

Os convidados participaram de discussões sobre soluções de atendimento para áreas remotas e o papel do FUST – fundo de incentivo que pode viabilizar a expansão da prestação de serviços de telecomunicações e infraestrutura no país.

Liderança e visão de futuro - CLICK IP

Durante o painel, Maykon Souza, CEO da Click IP, ressaltou a importância da empresa em consolidar a Amazônia como referência em conectividade e inovação. Ele destacou que o investimento contínuo em infraestrutura é parte do compromisso da Click IP com o desenvolvimento regional.

“A Click IP nasceu em Manaus, conhece os desafios da Amazônia e tem a missão de superar barreiras para levar serviços de qualidade à população do Norte do Brasil. Inovação contínua e a busca pela excelência são fundamentais para conectar áreas remotas com eficiência e segurança. Já conectamos todas as cidades que foi possível atender com investimento privado e, agora, com iniciativas como o programa Norte Conectado, coordenado pelo Ministério das Comunicações (MCom) através das Infovias, seguimos expandindo nossa rede no Amazonas e no Pará, provando que, com tecnologia e determinação, não existem barreiras intransponíveis para a conectividade.” — Maykon Souza, CEO da Click IP.

“Ser anfitrião do Lidera Amazônia é motivo de orgulho para a Click IP. Este evento reforça nosso compromisso em colocar a Amazônia no centro das discussões sobre conectividade, inovação e futuro digital. Mais do que uma edição especial, o Experience foi um marco de colaboração e de construção de oportunidades para toda a região.” — Neilson Reis, CEO da Click IP.

Uma jornada de impacto

Com o Lidera Experience, a integração ao Amazon On e a visita técnica ao Data Center da Click IP, Manaus se consolidou como um dos principais pontos de encontro da inovação, conectividade e futuro digital na Amazônia.

Sobre a Click IP

É uma empresa brasileira de tecnologia com sede na região Norte, especializada em serviços de conectividade, cloud e data centers. Com presença regional forte e infraestrutura própria, a empresa atua para impulsionar a transformação digital com soluções robustas, seguras e sustentáveis.