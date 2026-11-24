Inscreva-se na 7ª edição do Bora de Bike da Record Manaus Evento acontece no próximo sábado (28); as inscrições abrem nesta terça-feira (24) e vão até quinta (26)

Evento já se consolidou como um dos maiores eventos de ciclismo da região Norte

A Record Manaus apresenta a 7ª edição do Bora de Bike, passeio ciclístico que já se consolidou como um dos maiores eventos de ciclismo da região Norte. No dia 28 de novembro (sábado), a Zona Leste de Manaus será o palco da pedalada, com largada e chegada no Estacionamento do Parque Gigantes da Floresta. A concentração começa a partir das 15h30, com largada às 17h, em um percurso de aproximadamente 10 quilômetros.

A edição reforça o propósito do evento: unir esporte, lazer, cultura, mobilidade urbana e conscientização por um trânsito mais seguro na capital amazonense. Ao levar o passeio para a Zona Leste, o Bora de Bike amplia o alcance da iniciativa e aproxima a comunidade da prática do ciclismo como meio de transporte, saúde e integração.

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Para esta edição, serão disponibilizadas 300 vagas gratuitas. As inscrições abrem na terça-feira (24) e seguem até quinta (26), ou até o preenchimento das vagas. Os inscritos receberão a camisa oficial personalizada do evento, que deverá ser retirada no dia da pedalada, a partir das 15h30, no Estacionamento do Parque Gigantes da Floresta.

Quem não conseguir uma vaga também está convidado: basta vestir uma camisa verde-limão ou qualquer camisa confortável e participar da pedalada, mesmo sem a camisa oficial.

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Além do passeio, a programação terá atividades antes e depois da pedalada, com ações de saúde, lazer, entretenimento e experiências promovidas pelos parceiros, para ciclistas, famílias e toda a comunidade. Os inscritos que retirarem a camisa oficial serão convidados a doar 1 lata de leite em pó para a NACER – Núcleo de Assistência à Criança e à Família em Situação de Risco.

SERVIÇO

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Evento: Bora de Bike 2026 – 7ª edição

Data: 28 de novembro (sábado)

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Horário: Concentração a partir das 15h30; largada às 17h

Local de saída e chegada: Estacionamento do Parque Gigantes da Floresta, Zona Leste de Manaus

Percurso: Aproximadamente 10 km. Saída do Parque Gigantes da Floresta → Alameda Alphaville → Avenida Nathan Xavier → Alameda Alphaville → Parque Gigantes da Floresta

Vagas: 300 inscritos

Valor: Gratuito

Inscrições: De 24 a 26 de novembro, ou até o preenchimento das vagas

Camisa oficial: Personalizada, para os 300 inscritos

Retirada da camisa: No dia do evento, a partir das 15h30, no Estacionamento do Parque Gigantes da Floresta

Ação solidária: Doação voluntária de 1 lata de leite em pó na retirada da camisa, destinada à NACER

Participação sem camisa oficial: Aberta a todos, vestindo camisa verde-limão ou camisa confortável