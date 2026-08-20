RECORD Manaus realiza a 6ª edição do evento ‘Bora de Bike’

Bora de Bike Amazonas

A Record Manaus promove, no dia 29 de agosto (sábado), a 6ª edição do Bora de Bike, passeio ciclístico que reúne esporte, lazer, cultura e mobilidade urbana no Centro Histórico de Manaus.

A concentração será realizada no Largo de São Sebastião, ao lado do Teatro Amazonas, a partir das 16h00. A largada está prevista para 16h30, com um percurso de aproximadamente 7 quilômetros pelas principais ruas e avenidas da região central da capital amazonense.

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O trajeto terá início no Teatro Amazonas e seguirá pela Avenida Eduardo Ribeiro, Rua 10 de Julho, Avenida Getúlio Vargas, Avenida Sete de Setembro, acesso à sede da Eletrobras, Avenida Lourenço da Silva Braga, Rua Marquês de Santa Cruz e Avenida Floriano Peixoto. Na sequência, os ciclistas retornam pela Avenida Sete de Setembro e Avenida Eduardo Ribeiro até o Largo de São Sebastião, onde será realizada a chegada.

O Bora de Bike busca incentivar a prática esportiva, a adoção de hábitos saudáveis e o uso da bicicleta como meio de transporte sustentável, além de reforçar a importância da convivência segura entre ciclistas, motoristas e pedestres.

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Além do passeio ciclístico, a programação contará com atividades dos patrocinadores, proporcionando ao público momentos de lazer, entretenimento, interação e experiências promovidas pelos parceiros do evento.

Os 600 inscritos receberão um kit composto por sacochila e camisa personalizada. Para a retirada do kit, a organização orienta a doação de 1 lata de leite, que será destinada à ação solidária do evento.

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As inscrições para o Bora de Bike 2026 serão abertas em breve. Os interessados devem acompanhar a programação da Record Manaus, os programas Amazonas no Ar, Balanço Geral Manaus e Amazonas Record, além do perfil oficial da emissora nas redes sociais, para conferir a abertura das inscrições, regulamento e demais informações.

Serviço

Evento: Bora de Bike 2026 – 6ª edição

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Data: 29 de agosto (sábado)

Concentração: 16h00

Largada: 16h30

Local: Largo de São Sebastião, ao lado do Teatro Amazonas

Percurso: aproximadamente 7 km pelo Centro Histórico de Manaus

Entrega de kits: a partir das 15h30 no local do evento. Para a retirada, a organização orienta a doação de 1 lata de leite.

Atrações: DJ e Aula de Zumba com Professor Márcio Prata

Trajeto: Teatro Amazonas → Avenida Eduardo Ribeiro → Rua 10 de Julho → Avenida Getúlio Vargas → Avenida Sete de Setembro → acesso à sede da Eletrobras → Avenida Lourenço da Silva Braga → Rua Marquês de Santa Cruz → Avenida Floriano Peixoto → Avenida Sete de Setembro → Avenida Eduardo Ribeiro → Teatro Amazonas.