Conheça as montadoras chinesas que já testam seus carros no Brasil e estão preste a chegar ao mercado SUVs, híbridos e elétricos já estão sendo testados em nosso território antes da chegada oficial Auto Mais|Do R7 27/08/2025 - 18h19 (Atualizado em 27/08/2025 - 18h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

MG 4 cinza flagrado carregando em uma concessionária da GWM Auto Mais

Nos últimos anos, os carros chineses deixaram de ser promessa para virar realidade no mercado brasileiro. BYD, GWM, Zeekr, Geely, entre outras, vem conquistando espaço com híbridos e elétricos competitivos, mas a movimentação não para por aí. Várias outras fabricantes da China já rodam em testes por aqui, muitas vezes camufladas, preparando sua chegada oficial nos próximos meses.

Para saber mais sobre as montadoras que estão prestes a desembarcar no Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

Leia Mais em Auto Mais:

É assim que poderá ser o próximo Hyundai HB20, confira

Volkswagen prepara Golf R mais insano da história com motor de RS3 e será o último a gasolina

BMW anuncia chegada do M2 CS ao Brasil em 2025 e faz segredo com detalhe importante