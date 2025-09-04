Suzuki estreia o SUV mais completo da marca. Ele virá ao Brasil?
Novo Suzuki Victoris chega à Índia com design inédito, interior tecnológico, motorizações híbridas e pacote avançado de assistências...
Há anos, a Suzuki adota uma estratégia focada em carros compactos urbanos e pequenos utilitários esportivos, cada um com identidade própria. Esse caminho segue firme com a estreia mais recente no mercado indiano.
Há anos, a Suzuki adota uma estratégia focada em carros compactos urbanos e pequenos utilitários esportivos, cada um com identidade própria. Esse caminho segue firme com a estreia mais recente no mercado indiano.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e descubra todos os detalhes sobre o novo SUV da Suzuki!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e descubra todos os detalhes sobre o novo SUV da Suzuki!
Leia Mais em Auto Mais:
Leia Mais em Auto Mais: