Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Suzuki estreia o SUV mais completo da marca. Ele virá ao Brasil?

Novo Suzuki Victoris chega à Índia com design inédito, interior tecnológico, motorizações híbridas e pacote avançado de assistências...

Auto Mais|Do R7

Maruti Suzuki Victoris azul visto de lado Auto Mais

Há anos, a Suzuki adota uma estratégia focada em carros compactos urbanos e pequenos utilitários esportivos, cada um com identidade própria. Esse caminho segue firme com a estreia mais recente no mercado indiano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e descubra todos os detalhes sobre o novo SUV da Suzuki!

Leia Mais em Auto Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.