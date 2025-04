Acidente na BR-242 mata 11 pessoas da mesma família em Rui Barbosa, na Bahia Colisão entre van e carreta deixa cidade em luto; perícia investiga as causas da tragédia Bahia no Ar|Do R7 02/04/2025 - 09h21 (Atualizado em 02/04/2025 - 09h21 ) twitter

Um grave acidente próximo ao município de Rui Barbosa, na Chapada Diamantina, na Bahia, resultou na morte de 11 membros de uma mesma família.

O acidente ocorreu na BR-242, envolvendo uma van e uma carreta. A Polícia Civil já iniciou a perícia para determinar as causas do acidente, com expectativa de laudo inicial em uma semana.

A cidade está em luto oficial de três dias, com escolas e parte do comércio fechados.

Os motoristas dos veículos envolvidos já prestaram depoimento e foram liberados, enquanto duas pessoas permanecem internadas em condição estável.