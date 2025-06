Assaltante rouba moto e acaba baleado durante fuga, no Imbuí (BA) Crime aconteceu em área movimentada; atirador ainda não foi identificado Bahia no Ar|Do R7 11/06/2025 - 07h49 (Atualizado em 11/06/2025 - 07h49 ) twitter

Um homem de 20 anos morreu, após roubar uma moto e tentar fugir armado no bairro do Imbuí, em Salvador (BA). Durante a fuga, ele danificou veículos em uma área com food trucks e comércio. O autor do disparo ainda não foi identificado. A Polícia investiga o caso e busca reforçar a segurança na região.