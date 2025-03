Canetas de medicamento para diabetes são apreendidas no aeroporto de Salvador (BA) Medicamento, que não pode ser comercializado sem prescrição médica, tem sido usado de modo indevido para emagrecimento Bahia no Ar|Do R7 12/03/2025 - 13h40 (Atualizado em 12/03/2025 - 13h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Receita Federal apreendeu cem canetas do medicamento injetável Mounjaro, destinado ao tratamento de diabetes tipo 2, no aeroporto de Salvador. As canetas estavam escondidas sob a roupa de um passageiro de 22 anos, vindo de Paris.

O superintendente Francisco Ribeiro Júnior destacou que o medicamento, apesar de aprovado pela Anvisa, não pode ser comercializado no Brasil sem prescrição médica.

O caso levanta preocupações sobre o uso indevido para emagrecimento e a conservação inadequada do produto. A carga apreendida é avaliada em meio milhão de reais e medidas legais serão tomadas contra o suspeito.