Casal furta máquina de cortar cabelo em loja de cosméticos em Salvador (BA) Câmeras registraram ação no bairro de São Marcos e polícia investiga o paradeiro dos suspeitos Bahia no Ar|Do R7 24/04/2025 - 09h10 (Atualizado em 24/04/2025 - 09h10 )

Um casal foi flagrado furtando uma máquina de cortar cabelo em uma loja de cosméticos, no bairro de São Marcos, em Salvador (BA).

As câmeras de segurança registraram o momento em que os suspeitos fingem interesse por produtos, distraem as vendedoras e escondem o item em uma sacola vermelha antes de sair do local.

A Polícia Civil e Militar investigam o caso e orientam comerciantes da região a ficarem atentos e denunciarem, caso reconheçam os envolvidos.