Colisão entre van e caminhão mata 6 pessoas Acidente aconteceu no trecho que liga os municípios de Caém e Jacobina, na Bahia Bahia no Ar|Do R7 19/02/2025 - 13h50 (Atualizado em 19/02/2025 - 13h50 )

Uma colisão entre uma van e um caminhão deixou 6 pessoas mortas e 9 feridas, no trecho que liga os municípios de Caém e Jacobina, na Bahia. O acidente aconteceu quando a van, que seguia para Caém, colidiu lateralmente com o caminhão, que entrou no sentido contrário em uma curva.

Ainda não há identificação das vítimas, mas a Secretaria Municipal de Saúde confirmou que dois homens, três mulheres e uma criança morreram em decorrência do acidente. Além das vítimas fatais, outras 9 pessoas foram socorridas com ferimentos e levadas para o hospital.