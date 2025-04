Corpo com ferimentos na cabeça é encontrado no Largo de Santana (BA) Polícia investiga caso, após vítima ser localizada em ponto conhecido por bares e restaurantes Bahia no Ar|Do R7 29/04/2025 - 07h25 (Atualizado em 29/04/2025 - 07h25 ) twitter

Um corpo com sinais de violência, incluindo ferimentos causados por garrafa de vidro na cabeça, foi encontrado na madrugada de segunda-feira (28) dentro de uma barraca de tapioca no Largo de Santana, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.

A vítima, ainda sem identificação, foi localizada em uma das áreas mais movimentadas da cidade, conhecida pela intensa vida noturna. A Polícia Militar atendeu à ocorrência, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.

O caso está sob investigação.