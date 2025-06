Corpo é encontrado dentro de lixeira, em Salvador (BA) Caso mobilizou a Polícia e chamou atenção de quem passava pelo bairro do Comércio Bahia no Ar|Do R7 09/06/2025 - 11h10 (Atualizado em 09/06/2025 - 11h10 ) twitter

Um corpo masculino foi encontrado dentro de uma lixeira no bairro do Comércio, em Salvador (BA). O caso gerou aglomeração de curiosos e provocou lentidão no trânsito. Equipes da Polícia foram acionadas e a perícia trabalha para identificar sinais de violência. A região possui câmeras de segurança que devem ser usadas na investigação para esclarecer o crime.