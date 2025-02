Criança de 2 anos morre após ser espancada por pais adotivos Perícia feita no corpo da criança indicou lesões recentes e antigas, o que sugere histórico de agressão Bahia no Ar|Do R7 28/01/2025 - 15h24 (Atualizado em 28/01/2025 - 15h24 ) twitter

Em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, um casal foi preso após seu filho adotivo, de apenas dois anos, dar entrada no hospital com sinais de espancamento e vir a óbito.

Em perícia feita no corpo da criança, foi possível identificar diversas lesões, recentes e antigas, decorrentes de agressões.