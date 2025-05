Cuidadora é presa por agredir idosa de 78 anos no interior da Bahia Câmeras escondidas flagraram agressões físicas contra vítima com dificuldades de comunicação Bahia no Ar|Do R7 26/05/2025 - 11h00 (Atualizado em 26/05/2025 - 11h09 ) twitter

Uma cuidadora foi presa, após ser flagrada agredindo uma idosa de 78 anos no interior da Bahia. A família instalou câmeras escondidas ao notar lesões no corpo da vítima. As imagens mostram a mulher enforcando e maltratando a idosa, que tem dificuldades de comunicação. A agressora teve a prisão preventiva decretada.