Detentos fogem de presídio pela terceira vez em sete meses na Bahia Polícia realiza buscas pelos quatro foragidos que escaparam da unidade no sul do estado Bahia no Ar|Do R7 08/07/2025 - 11h45 (Atualizado em 08/07/2025 - 11h45 )

Quatro detentos de alta periculosidade fugiram do presídio de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. Esta foi a terceira fuga registrada em unidades prisionais do estado nos últimos sete meses. As forças de segurança seguem em busca dos foragidos, que ainda não foram localizados.