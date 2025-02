Dois homens ficam feridos após queda de ultraleve no município de Prado (BA) Piloto teve lesões mais sérias, com fraturas expostas nas pernas Bahia no Ar|Do R7 21/01/2025 - 15h03 (Atualizado em 21/01/2025 - 15h03 ) twitter

Um avião de pequeno porte caiu em uma área de mata no município de Prado, no extremo sul da Bahia, na tarde do último dia 19. Dois homens que estavam no ultraleve ficaram feridos, mas apenas o piloto teve lesões mais sérias, com fraturas expostas nas pernas. Imagens feitas por celular mostram o momento em que as vítimas são tiradas da aeronave por moradores da região