Duas pessoas são mortas a tiros em Medeiros Neto (BA) Vítimas foram atacadas por suspeitos em uma motocicleta vermelha Bahia no Ar|Do R7 22/01/2025 - 15h04 (Atualizado em 22/01/2025 - 15h04 )

Um homem e uma mulher foram mortos a tiros no Terminal Rodoviário de Medeiros Neto, que fica no extremo sul da Bahia. A ação aconteceu no último dia 21 de janeiro, por volta das 2h da tarde.

Os dois foram atacados por suspeitos em uma motocicleta de cor vermelha, enquanto aguardavam no guichê de uma empresa de ônibus.