Enchentes deixam 40 famílias desalojadas em Lauro de Freitas (BA) Três bairros atingidos por alagamento seguem em estado de alerta Bahia no Ar|Do R7 08/05/2025 - 11h20 (Atualizado em 08/05/2025 - 11h20 )

As enchentes, em Lauro de Freitas (BA), resultaram no desalojamento de 40 famílias e afetaram três bairros da cidade. A situação ainda é crítica, com o nível das águas diminuindo, mas a preocupação persiste.

O alagamento foi causado pelas chuvas intensas e pela necessidade de abrir comportas de barragens, o que contribuiu para a invasão das águas em diversas residências. Moradores enfrentam dificuldades com casas invadidas e a comunidade continua em alerta.

As autoridades seguem monitorando a região e trabalhando para assegurar a segurança dos cidadãos e o restabelecimento da normalidade.