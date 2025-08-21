Exclusivo: imagens revelam suspeitos de assassinar trio de mulheres em Ilhéus (BA) Imagens de câmeras ajudam polícia a apurar o caso, enquanto moradores pressionam por justiça Bahia no Ar|Do R7 21/08/2025 - 07h47 (Atualizado em 21/08/2025 - 07h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Três homens foram identificados como suspeitos do crime brutal ocorrido em uma praia de Ilhéus, quando três mulheres foram assassinadas enquanto caminhavam com seus cães. A polícia analisa imagens que mostram os suspeitos no local e apura informações repassadas por moradores, enquanto a comunidade cobra respostas e maior segurança.