Exclusivo: imagens revelam suspeitos de assassinar trio de mulheres em Ilhéus (BA)

Imagens de câmeras ajudam polícia a apurar o caso, enquanto moradores pressionam por justiça

Bahia no Ar|Do R7

Três homens foram identificados como suspeitos do crime brutal ocorrido em uma praia de Ilhéus, quando três mulheres foram assassinadas enquanto caminhavam com seus cães. A polícia analisa imagens que mostram os suspeitos no local e apura informações repassadas por moradores, enquanto a comunidade cobra respostas e maior segurança.

