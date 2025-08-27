Funcionária é suspeita de fraude em loja de Vitória da Conquista (BA) Ela teria usado cartões de clientes para compras não autorizadas e mandado de busca foi cumprido Bahia no Ar|Do R7 27/08/2025 - 11h34 (Atualizado em 27/08/2025 - 11h34 ) twitter

Uma funcionária é suspeita de furtar mais de R$ 33 mil em uma loja de Vitória da Conquista (BA). A gerente percebeu irregularidades após clientes contestarem compras não realizadas. A suspeita teria usado cartões de crédito dos clientes, trocando chips para realizar compras fraudulentas, e pode responder por abuso de confiança e furto qualificado.