Guardador de carros é preso por coação e posse de drogas Suspeito cobrava valores abusivos e desacatou policiais durante abordagem no bairro do Bonfim (BA) Bahia no Ar|Do R7 05/08/2025 - 11h45 (Atualizado em 05/08/2025 - 11h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Salvador, um guardador de carros foi preso em flagrante no bairro do Bonfim, por coagir motoristas e cobrar valores abusivos por vagas públicas. Ele foi encontrado com maconha e desacatou os policiais durante a abordagem. O caso reacende o debate sobre segurança e controle de espaços urbanos.