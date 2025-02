Homem acusado de matar companheira a pedradas vai a julgamento Crime aconteceu em 2023, no bairro Vila Laura, em Salvador (GO) Bahia no Ar|Do R7 20/02/2025 - 13h35 (Atualizado em 20/02/2025 - 13h35 ) twitter

Acontece hoje (20) o julgamento do homem acusado de matar a própria companheira a pedradas, em 2023. O crime aconteceu no bairro Vila Laura, em Salvador (GO), quando o agressor assassinou brutalmente Simone Maria dos Santos, de 43 anos, com quem estava casado há mais de 20 anos.

O julgamento acontecerá no bairro Sussuarana e a Record BA irá acompanhar os desdobramentos do caso.