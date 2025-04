Homem encapuzado incendeia carro de prefeito durante a madrugada Veículo foi destruído em rua deserta no sudoeste da Bahia e caso está sob investigação Bahia no Ar|Do R7 07/04/2025 - 10h01 (Atualizado em 07/04/2025 - 10h01 ) twitter

Um homem encapuzado foi flagrado incendiando o carro do prefeito de Botuporã, no sudoeste da Bahia. O crime aconteceu durante a madrugada, em uma rua deserta, onde apenas o veículo estava estacionado. As chamas destruíram rapidamente o interior do carro.

Imagens mostram que o autor do ataque tomou cuidado para não ser identificado e fugiu logo após iniciar o incêndio.

A Polícia Civil investiga o caso e trabalha para descobrir quem planejou e executou a ação criminosa.