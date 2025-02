Idosa morre depois de ser atropelada por ônibus no Arenoso (BA) Familiares cobram respostas das autoridades e denunciam a omissão da empresa de ônibus Bahia no Ar|Do R7 13/02/2025 - 12h43 (Atualizado em 13/02/2025 - 12h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na manhã do último dia 12, uma idosa de 67 anos morreu atropelada depois de descer de um microônibus do transporte público no bairro do Arenoso, em Salvador (BA).

Segundo informações, o motorista do coletivo parou para a idosa descer, mas não esperou que ela estivesse completamente fora do veículo. Ao arrancar com o ônibus, a idosa se desequilibrou e caiu, sendo atropelada pelo próprio ônibus do qual tinha acabado de descer.

Depois da morte da idosa, houve protesto na rua em que o atropelamento aconteceu. A família da vítima também se manifestou, denunciando a falta de responsabilidade de alguns motoristas do transporte coletivo e cobrando respostas das autoridades.